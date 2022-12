Acht maanden cel gevorderd voor man die met loodjesgeweer op Halloweentocht schiet

De Chiro van Oudenburg werd op 30 oktober 2021 tijdens hun Halloweentocht beschoten met een loodjesgeweer. Het sleutelbeen van een 17-jarige jongen werd doorboord door een kogeltje. Het projectiel moest operatief verwijderd worden. Op basis van de kogelbaan kwam A.V. als verdachte in beeld. De beklaagde woonde toen in die bewuste straat, maar hij beweerde dat hij die avond bij zijn zus was.

Anonieme melding

In een anonieme melding werd V. op 31 maart 2022 alsnog als dader aangewezen. Boven de zoldering van zijn garage vonden de speurders inderdaad een luchtdrukgeweer. De twintiger verklaarde dat hij gefrustreerd was omdat hij na een operatie weinig kon bewegen. Naar eigen zeggen werkte het lawaai van de Halloweentocht gewoon op zijn zenuwen. “Die schietpartij had veel erger kunnen aflopen als iemand bijvoorbeeld in het oog of in de keel was geraakt”, aldus procureur Mike Vanneste.