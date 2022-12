885 mensen tekenen petitie voor nieuw cashpunt in Bredene sas

Ondertussen bijna twee jaar geleden sloot ING haar deuren in de Nukkerstraat. Dit zorgde voor heel wat onrust bij de bewoners. Vanuit de gemeente werd geprobeerd om een neutraal bankautomaat te verkrijgen in Bredene-Sas. “Niks bleek minder waar. Het netwerk luisterde niet naar onze vraag om in Bredene-Sas een cashpunt op te richten. In de plaats kwam er wel een punt in Bredene Duinen”, licht gemeenteraadslid Lars Cattrijsse toe. Als gevolg zouden zelfs andere bankautomaten in de gemeente sluiten. Cattrijsse besloot daarom een petitie in te richten. “348 mensen tekenden de petitie online en maar liefst 537 bewoners tekenden de papieren versie. Zo komen we uit op een resultaat van niet minder dan 885 mensen die niet akkoord gaan met de beslissingen van Batopin. De resultaten zullen nu overhandigd worden aan Batopin in de hoop dat we nog een oplossing kunnen vinden voor de inwoners van Bredene Sas.”