30 maanden cel voor man die in wagen wordt betrapt met 13-jarig meisje

Ideaal terrasjes­weer maar de pop-up van Nathalie blijft voorlopig leeg: “Eén buur die bezwaar indient en de zomer is om zeep”

Het is een prachtig zonnige dag en normaal gezien zou het al gezellig zijn in de nieuwe pop-up bar ’t hof van Nathalie Dumon (44) in Bredene. De frigo’s zijn gevuld met drank en heerlijke tapas. Toch kan Nathalie niet openen nadat een buur bezwaar aantekende. “De beslissing van de provincie kan nog vier maanden op zich laten wachten, tegen dan is de zomer voorbij”, zucht Nathalie.