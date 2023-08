16-jarige jongen levenloos aangespoeld op strand van Bredene: “Passant zag hem in problemen komen”

Op het strand van Bredene is zondagmorgen het levenloze lichaam aangespoeld van een 16-jarige jongen. Een passant had de tiener uit Sint-Jans-Molenbeek zaterdagavond al in de problemen zien komen in zee. “Maar de zoekactie leverde toen niets op”, zegt politiecommissaris Dennis Goes.

Zaterdagavond even na 20 uur. Een Duitse jongeman die op het strand van Bredene loopt, denkt ter hoogte van strandpost 2, de hoofdpost Dunegat, hulpgeroep te horen. Hij speurt het wateroppervlak af en lijkt ook een drenkeling te zien. De getuige twijfelt geen moment en springt het water in om hulp te bieden. Enkele zwemslagen later is de drenkeling verdwenen. De getuige belt meteen de hulpdiensten op. “De procedure drenkeling is meteen opgestart”, vertelt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. “De NH90-helikopter vloog uit, het wateroppervlak werd afgezocht met reddingsboten en wij zetten ook onze drone in om mee vanuit de lucht te zoeken.”

Vier strandposten verder

Na enkele uren wordt de zoekactie echter zonder resultaat afgeblazen. “Het was te donker geworden om nog verder te zoeken”, stelt Goes. “Het was voor iedereen bang afwachten tot een lichaam zou aanspoelen.” En dat gebeurde ook zondagmorgen. Ter hoogte van strandclub Hippo Beach trof een wandelaar een levenloos lichaam aan in de buurt van de waterlijn. “Het lichaam lag vier strandposten (een tweetal kilometer, red.) verder dan de plek waar de drenkeling verdwenen was. De link was eigenlijk meteen gelegd.”

Volledig scherm Zaterdagavond werd een zoekactie gehouden naar de drenkeling. © Frank Eeckhout

Omdat z’n rugzak de avond voordien op het strand was achtergelaten, kon de overledene geïdentificeerd worden als een 16-jarige jongen. De tiener, die van Congolese afkomst was, was kind van gescheiden ouders en stond officieel ingeschreven bij z'n moeder in Molenbeek. Af en toe ging hij volgens onze informatie echter op vakantie bij z’n vader in Oostende. Wellicht van daaruit zakte hij zaterdag met de fiets ook af naar Bredene om te zwemmen. Net zoals een dag eerder overigens, zo bevestigen bronnen ons.

Na het aantreffen bracht de brandweer zijn lichaam weg van het strand, waar een begrafenisondernemer het kwam ophalen. Wat de tiener deed aan de kust en in welke omstandigheden hij het water in ging, is nog niet duidelijk. “Het waren alleszins geen vrienden of familieleden die de hulpdiensten zaterdag belden, maar een getuige die de drenkeling opmerkte”, klinkt het bij de politie.

Tweede dode

De omstandigheden van het overlijden worden verder onderzocht door de politie. “Voorlopig gaan we uit van een ongeval. Wellicht kwam de jongen in de problemen door de te sterke stroming.” Het is al de tweede jongeman uit Sint-Jans-Molenbeek die deze zomer verdrinkt aan de kust. Op 15 juli kwam de 20-jarige Hussein om het leven, toen hij in de problemen kwam in zee in Oostende. De reddingsdiensten riepen naar aanleiding van dat overlijden nog maar eens op om nooit te gaan zwemmen in onbewaakte zones. Maar al te vaak stelden zij naar eigen zeggen vast dat het mensen uit het binnenland zijn die in de problemen komen door de sterke stroming in de Noordzee. “Zij zijn minder vertrouwd met de gevaren van de zee”, klonk het toen.

Na het nieuwe dodelijke incident waarschuwt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) opnieuw. “We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe belangrijk het is om in een bewaakte zone te zwemmen onder toezicht van de redders”, zegt woordvoerster An Beun. “Tijdens de uren dat de redders aanwezig zijn. Wie niet goed kan zwemmen, begeeft zich beter niet dieper in het water dan op heuphoogte.” De redders zijn in de zomer aanwezig op de stranden van 10.30 tot 18.30 uur. Zaterdag hadden zij door de sterke stroming en aanzienlijke golven in Bredene overigens beslist om de gele vlag uit te hangen. Zwemmen was er toegelaten, maar alle drijvende en opblaasbare objecten mochten niet in het water meegenomen worden.

Volledig scherm Op het strand van Bredene is zondagmorgen het levenloze lichaam van een 16-jarige jongen uit Sint-Jans-Molenbeek aangespoeld. © De Voogt

Volledig scherm Op het strand van Bredene is zondagmorgen het levenloze lichaam van een 16-jarige jongen uit Sint-Jans-Molenbeek aangespoeld. © De Voogt

