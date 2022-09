11 jaar nadat bewoners al eens aan de alarmbel trokken blijven problemen in Buurtspoorwegstraat aanslepen. “We voelen trillingen tot in ons bed”

bredeneDe inwoners van de Buurtspoorwegstraat deden 11 jaar geleden in deze krant al een oproep naar het gemeentebestuur om de leefbaarheid in hun straat te verbeteren. Door de oneffenheden in het wegdek voelen de mensen de trillingen tot in hun bed en er wordt ook vaak te snel gereden, zo klagen inwoners aan. Zoveel jaar later blijven de problemen aanhouden. “Het bestuur kan niet zeggen dat we geen geduld hebben.”

De Buurtspoorwegstraat is een verbindingsweg in Bredene Sas waardoor de straat heel wat verkeer te slikken krijgt. Vooral het zwaar verkeer zorgt voor heel wat geluidshinder en trillingen in de woningen van de bewoners. “Het is hier echt niet meer houdbaar. Enkele bewoners die 11 jaar geleden nog mee op de foto stonden zijn ondertussen al verhuisd omdat ze het zo beu waren. Ondertussen werd al een slemlaag aangelegd maar dat werkt enkel op korte termijn. Ondertussen liggen de riooldeksels weer los en er zijn kraken in het wegdek omdat de betonplaten onder de weg naar boven komen. Het zijn die oneffenheden die voor geluidsoverlast en trillingen zorgen”, legt Marc Moret uit. Er was ooit sprake om de weg volledig her aan te leggen maar dat is er nooit van gekomen. “Ik herinner het me nog goed want mijn kinderen waren toen ongeveer 11 jaar en ze werden ’s morgens vroeg wakker en konden ’s avonds niet slapen door de overlast. Ze zouden 15 jaar zijn tegen dat het heraangelegd zou zijn en ondertussen zijn ze al 22 jaar en het huis uit”, zegt Ringo Osaer.

Snelheid

Ook de snelheid is een probleem. “Het staat duidelijk aangeduid dat je hier 30 km/uur mag rijden maar veel mensen houden zich er niet aan. Zelfs de vele tractoren die hier voorbijrijden op weg naar een werf rijden sneller. Er zou hier beter een flitspaal komen zodat er tenminste de nodige controle is. Ik ben zelf mijn broer verloren in het verkeer omdat de gemeente en het gewest een probleem naar elkaar doorschoven. Ze gaan hier toch ook niet wachten tot andere ouders hun kind verliezen om in te grijpen? Er zijn hier twee scholen in de straat”, zegt Ringo nog.

De inwoners zijn zich bewust dat er geen pasklaar antwoord is en dat een volledige heraanleg veel geld zal kosten. “Het is echter aan het bestuur om keuzes te maken en ze kunnen niet zeggen dat we geen geduld hebben. We zijn al zoveel jaren verder en de problemen zijn er nog altijd”, beamen ook Vincent Crommelinck en Marc Schepens.

2023

Volgens schepen van Openbare Werken Erwin Feys (Vooruit) zijn er plannen om volgend jaar werkren uit te voeren in de straat. “De betonplaten worden afgefreesd en er wordt een nieuwe tarmac aangelegd zoals in de Sluizenstraat. Het klopt dat de slemlaag in het verleden geen goede oplossing was. We dachten dat deze oplossing langer goed zou blijven en dat was niet het geval. De werken in 2023 zullen wel een oplossing bieden op langere termijn. De volledige straat heraanleggen is echter niet mogelijk. We hebben dit al eens bekeken maar dan moeten we de voortuinen tussen de Don Boscoschool en de Steenstraat onteigenen. We hebben mooie voorstellen gezien, maar momenteel is dat budgettair niet haalbaar. Met de kostprijs die nodig is om de Buurtspoorwegstraat helemaal te vernieuwen konden we 80 procent van de Saswijk aanpakken”, zegt Feys. Volgens de schepen wordt er wel regelmatig gecontroleerd op snelheid, maar is het moeilijk om een gedragswijziging teweeg te brengen.

