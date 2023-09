Natuurpunt klust volop aan gebouwen De Welvaart: “Iedereen is hier binnenkort welkom op opendeur­dag”

De gebouwen op De Welvaart aan de rand van het Molenbos in Sint-Antonius Zoersel hebben jarenlang leeggestaan. Al komt daar verandering in, want de gemeente heeft die gekocht en ze in erfpacht gegeven aan Natuurpunt. Vrijwilligers van de natuurvereniging zijn de verkommerde infrastructuur onder handen aan het nemen. Zo hebben ze al een volledig nieuw dak gelegd. Op 3 september mag iedereen een kijkje komen nemen. Dan zal er heel wat te beleven zijn op en rondom het terrein.