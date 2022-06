“Zonder die verplaatsing zou ons kind er niet meer geweest zijn”: baby Linde verkeerde in levensgevaar, maar toch wordt ziekenvervoer gefactureerd als ‘niet-dringend’

Op 24 januari bevalt Nele Blomme in het AZ Voorkempen in Malle van baby Linde. Het meisje wordt net als haar broertje Witse (2) geboren met een keizersnede. Meteen na de bevalling lijkt alles in orde, maar opeens gaat het mis. Linde kan niet meer ademen, kleurt blauw en verliest het bewustzijn. De alarmbellen gaan af en een reanimatie en een intubatie brengen soelaas. Onder de scanner wordt duidelijk waar het euvel ligt: Linde heeft een Congenitale Hernia Diafragmatica (CHD). Dat is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij het kind een opening heeft in het middenrif. Daardoor komen de maag, lever en darmen in de borstkas terecht en ontwikkelen de longen zich niet goed.