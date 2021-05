Yves schrijft een boek, 22 jaar na overlijden van dochter Shana (4): “Hoop zo ook lotgenoten te helpen”

6 juni 1999 een datum die voor eeuwig in het geheugen gegrift staat van Yves en Ann. Ze hadden een prachtig gezinnetje. Twee vrolijke kinderen, Melissa en Shana, toen respectievelijk 6 en 4 jaar oud. Als een donderslag slaat het noodlot toe en sterft Shana die 6de juni aan complicaties van kinderreuma. Machteloosheid en immens verdriet en toch sloeg het koppel erin door elkaar te blijven steunen en te blijven praten om de draad van het leven weer op te nemen. Een jaar later werd zelfs Yannick geboren. Hun derde kind, want van twee kinderen spreken ze nooit. “Een tijd geleden wilde ik – vooral voor Melissa en Yannick – iets tastbaar achterlaten als herinnering”, zegt Yves. “Als enige doel zeg maar een naslagwerk voor de twee andere kinderen. Deels een ‘verslag’ van emoties, maar ook notities van gesprekken die we met hen hadden over Shana. Herinneringen, hoe klein ook, die we zelfs niet kenden. Ik kwam nadat het zo goed als af was een schrijfster tegen. Ze vond het jammer dat ik niet meer wilde doen met het verhaal. Uiteindelijk is zij het die me over de streep heeft getrokken om er meer mee te doen.”