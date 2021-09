Yannick Bovy brengt muzikaal eerbetoon aan de grote crooners, gastrol voor Robin van The Voice

Yannick Bovy erfde de liefde voor de grote crooners van zijn grootouders. Samen met zijn liveband zal Bovy binnenkort in de Koningin Elisabethzaal iconen als Frank Sinatra, Dean Martin en Nat King Cole een muzikaal eerbetoon brengen.

“Oorspronkelijk stond het optreden al gepland op 24 oktober 2020, maar corona gooide roet in het eten”, opent Bovy. “De show zal er ietwat anders gaan uitzien dan aanvankelijk voorzien. In een jaar tijd ervaar je toch altijd bepaalde emoties die je in één of andere richting duwen. Zelf ben ik op 6 november bijvoorbeeld voor het eerst vader geworden, van een dochtertje Louane. De timing van de geboorte was trouwens uitstekend, want door de coronatoestand kon ik toen toch niet optreden. Ik heb dus veel tijd gehad om te genieten van de eerste maanden met onze dochter.”

Om nog even terug te komen op de veranderingen aan ‘Yannick Bovy Celebrates The Crooners’: in tegenstelling tot wat eerst was voorzien, zal Bovy straks niet alleen op het podium staan. ‘The Voice’-revelatie Robin Crauwels werd uitgenodigd als special guest. “Op een gegeven moment kreeg ik van Yannick de vraag om samen te werken”, zegt de jonge Lierenaar. “Ik was hem bij ‘The Voice’ blijkbaar opgevallen. We hebben mekaar intussen een paar keer ontmoet en het klikt echt tussen ons. Ik ben zeker dat dit ook op het podium gensters zal geven. Het is nu uitkijken naar 23 oktober, want je krijgt niet elke dag de kans om in de Koningin Elisabethzaal staan.”

Tickets voor ‘Yannick Bovy Celebrates The Crooners’ kosten tussen de 39,5 en 49,5 euro. Bestellen kan via www.ticketkopen.eu. Voorlopig staat er slechts één concert op het programma, al bestaat de kans dat de show later wordt hernomen op andere locaties. Yannick Bovy, die een zekere populariteit geniet in Azië, heeft zelfs goede hoop dat er nog wat concerten uit de bus gaan komen in het verre oosten: “Hier en daar werden er alleszins al contacten gelegd.”