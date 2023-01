Woningprijzen nog meer gestegen vorig jaar in Brecht

Kalmthout/Wuustwezel Scholen in Kalmthout en Wuustwezel gaan mee experimen­te­ren om leer­krachten­te­kort aan te pakken

De scholen Wilgenduin en het Erasmusatheneum in Kalmthout en Daltonschool De Vinkjes in Wuustwezel stappen in het ‘proeftuinproject’ van de Vlaamse Overheid in de strijd tegen het leerkrachtentekort. Dat maken de plaatse N-VA-gemeenteraadsleden Sigrid Van Heybeek (Kalmthout) en Amber Vermeiren (Wuustwezel) bekend.

