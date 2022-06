Wie verzint nieuwe naam voor het dienstencentrum?

Schilde Schildens duo lanceert culinair oldtimer­ral­ly: “Sterren­chef bereidt hele dag lekkere gerechtjes”

Een roadtrip gecombineerd met culinaire hoogstandjes. Dat is de ‘Chef’s Table Rally’ in een notendop. Het nieuw concept van Fleur Bonnett (44) en Olivier Boehlen (48) uit Schilde neemt zaterdag haar start. De allereerste rit eindigt in restaurant Hert van chef-kok Alex Verhoeven.

23 juni