WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Brecht

Dankzij mobiele traplift kan Firas (9) mee met klas naar biblio­theek: “Nu kan ik zelf boeken kiezen”

De jeugdafdeling van de bibliotheek in Sint-Antonius Zoersel is enkel bereikbaar via een trap. Omdat de 9-jarige Firas Latrous in een rolstoel zit, kon de jongen daar niet mee naartoe met zijn klas. Een mobiele traplift heeft daarin verandering gebracht. Tot grote vreugde van Firas.