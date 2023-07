WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Brecht vandaag

School is Cool headliner voor eerste editie Ballekes­fees­ten in Sint-Job

De Ballekesfeesten in Sint-Job-In-’t-Goor, de opvolger van het voormalige ‘Sint-Job Zomert’, pakken meteen uit met een bekende headliner: School is Cool. De poprockgroep groep is over heel Vlaanderen bekend, ondermeer met hits zoals ‘The World Is Gonna End Tonight’ en ‘In Want Of Something’.