WEER. Helder weer in Brecht vanochtend

Vorig jaar gekocht voor 125.000 euro, nu dreigt renovatie­kost van 1,3 miljoen euro: “Bekijken wat beste oplossing is”

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel bekijkt momenteel wat het moet doen met de parochiezaal in Sint-Jozef. De gemeente kocht het pand over van het Dekenaat, maar nu blijkt de renovatiekost redelijk hoog te kunnen oplopen want een raming gaat uit van 1,3 miljoen euro. “We moeten alles op een rijtje zetten en rekening houden met de toekomstige invulling en de renovatie van de kerk", zegt schepen Karl Geens (N-VA). De oppositie vreest voor een afbraak van de parochiezaal.