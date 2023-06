WEER. Bewolkt weer in Brecht vanochtend

‘Ontheemde’ klanten dancing De Toverfluit vinden ‘onderdak’ in De Linde: “Mooi dat onze vrienden­groep niet uit mekaar valt”

De Toverfluit is dicht, leve De Linde! Nu dancing De Toverfluit in Halle-Zoersel de deuren heeft gesloten, zetten de uitbaters van brasserie De Linde in Oelegem het concept van de vrijgezellenavonden op maandag verder. Toverfluitbezieler Eddy Van den Reeck leidde zijn cliënteel zelf naar De Linde. “Ik kon mijn klanten niet in de kou laten staan.”