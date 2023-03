WEBSTEK laureaat van Rockrally Kamp Noord

Loredana trapt ‘Muziek aan het Kasteel’ op gang

Nu de lente aangebroken is, mogen we nog meer beginnen uitkijken naar een goed gevulde zomer. Op het programma is ‘Muziek aan het Kasteel’ een vaste waarde. Domein de Renesse in Oostmalle vormt het decor voor die resem muzikale donderdagavonden. Zangeres Loredana, vooral bekend van 2 Fabiola dat ze vormt met haar echtgenoot en deejay Pat Krimson, mag de reeks op gang trappen op 27 juli. Dat heeft de organisatie zopas bekendgemaakt. Ook op 3, 10, 17 en 24 augustus kan je een optreden bijwonen in Domein de Renesse.