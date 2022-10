Webshop voor bord- en kaartspellen houdt spellenbeurs

Everspel heeft verschillende ontwerpers en uitgevers van bord- en kaartspelletjes gestrikt voor de beurs. Op het evenement zullen zelfs spelletjes nog in ontwerpfase of in primeur gespeeld kunnen worden onder deskundige begeleiding. Of je kan ook zelf aan de slag in de spellenbibliotheek. In de kids corner kunnen de jongere bezoekers vanaf vier jaar spelletjes van hun niveau ontdekken.

Bordspelquiz

Als een spel in de smaak valt, kan je je dat in de meeste gevallen ook gewoon aanschaffen op Spelfaire. Het organiserend bedrijf Everspel zorgt voor een uitgebreid aanbod van meer dan duizend verschillende spellen en gerelateerde artikelen.

Er wordt zaterdag ook een spelletjestornooi gehouden, al zijn de inschrijvingen intussen afgesloten. Waar je wel nog voor kan inschrijven, is de bordspelquiz op zondagavond vanaf 17 uur, waar heel wat leuke spellenprijzen te winnen zijn. Deelnemen in ploegen van maximaal vier spelers kan door het digitaal formulier op de website in te vullen. Meedoen is gratis, al is een ticket of inkom wel vereist voor iedere speler.

Spelfaire, zaterdag 29 & zondag 30 oktober, telkens van 10 tot en met 18 uur in OC ‘t Centrum op de Dorpsstraat 73 in Sint-Lenaarts (Brecht). Parking via Fruithoflaan. Tickets nog tot en met vrijdagavond 20 uur in voorverkoop: 2 euro (-18j) of 3 euro (standaard). Aan de kassa: 3 euro (-18j) of 5 euro (standaard). Kinderen jonger dan zes jaar mogen gratis binnen. Meer info & tickets: www.spelfaire.be.

