VZW Vecarfa organiseert benefiet voor patiënten met velocardiofaciaal syndroom

De oorzaak van het vcf syndroom is het ontbreken van een stuk genetische informatie op de lange arm, ofwel de onderste arm, op een van de twee chromosomen 22. Daarom wordt de afwijking ook 22q11.2 microdeletie syndroom genoemd, waarbij 22 verwijst naar het chromosoom en 11 naar het stukje waar het genetisch materiaal ontbreekt. De benamingen DiGeorge syndroom en het Spritzhen syndroom verwijzen dan weer naar de dokters die een artikel over hun studie naar dit syndroom gepubliceerd hebben.

Onmisbaar stukje genetisch materiaal

Uit recent onderzoek blijkt dat iedereen verschillende kleine stukjes genetisch materiaal mist of soms beschikken mensen over dubbele stukjes. Dit is een van de manieren waarop de natuur zorgt voor meer genetische variatie. Maar het stukje dat patiënten met het vcf syndroom missen is eigenlijk onmisbaar.

Het ontbreken van dit stukje levert namelijk allerlei problemen op. Kinderen die ermee geboren worden hebben onder andere een verhoogd risico op aangeboren (ernstige) afwijkingen aan het hart, gehemelteproblemen en problemen in de afweer. Toch is het zeer moeilijk om voorspellingen te maken over wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer het syndroom wordt vastgesteld. Niet alle kenmerken komen bij alle patiënten voor en ook niet iedereen heeft er in dezelfde mate mee te kampen.

Tweede meest voorkomende chromosoomafwijking

In Vlaanderen worden er ongeveer 30 kinderen per jaar geboren met het vcf syndroom. Het is daarmee de tweede meest voorkomende chromosoomafwijking na het syndroom van Down. Toch is er veel minder aandacht voor deze afwijking.

Daarom organiseert VZW Vecarfa morgen een benefietavond. “Ons doel is vooral bekendheid krijgen rond het syndroom”, zegt organisator Tim Adriaensen van de oudervereniging. “We willen dat mensen bewust worden van deze chromosoomafwijking en de gevolgen. Daarnaast is het ook de ambitie van deze vereniging om het contact te versterken tussen ouders van kinderen die met het syndroom geboren worden. Ten slotte steunen we ook het wetenschappelijk onderzoek naar de afwijking.”

De benefietavond gaat door op zaterdag 4 maart in OC Centrum in Sint-Lenaarts. Met 350 aanwezigen is het evenement volledig uitverkocht.

