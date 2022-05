Vier jarige buren op drie dagen tijd

Malle AZ Voorkempen gaat samenwer­ken met regionaal expertise­cen­trum voor dementie

Dementie vormt een grote uitdaging in de toenemende vergrijzing van onze maatschappij. Het AZ Voorkempen in Malle wil nog meer aandacht schenken aan de hersenaandoening. Het ziekenhuis slaat daarom de handen in elkaar met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion.

3 mei