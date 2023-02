VIDEO. Loopt wolf over wei in Overbroek? “Niet zeker, maar het heeft er alle schijn van”

Op sociale media circuleert een filmpje van een groot beest dat vinnig over een wei loopt. De beelden zijn in de nacht van zaterdag op zondag gemaakt in het Brechtse dorp Overbroek. Er wordt verondersteld dat het om een wolf gaat. “Als dat effectief zo is en die de neiging heeft te blijven hangen, zullen de komende dagen ongetwijfeld slachtoffers boven water komen”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf.

Welkom Wolf heeft de maker van de beelden kunnen achterhalen. “We hebben de originele filmpjes gekregen. Ze zijn authentiek”, vertelt Jan Loos, die de video ook doorspeelde aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. “Het dier loopt aan een landbouwbedrijf langs de Schotensteenweg vlak bij de Krekelbergstraat.”

De hamvraag blijft of daarop al dan niet een wolf te zien is. “Het zou een groot formaat van een hond of ook een wolf kunnen zijn. Ik durf niet met zekerheid zeggen dat het een wolf is, maar het heeft er alle schijn van”, oordeelt Loos. “Zopas kregen we nog een andere melding van een koppel. Zij hadden een video gemaakt ter hoogte van de oprit richting de autosnelweg (E19, red.) in Loenhout (deelgemeente van Wuustwezel, red.). Daar liep een even groot dier met eenzelfde lichte vachtkleur. Dat bleek volgens ons wel degelijk een hond te zijn. Weliswaar een echte look-a-like van een wolf. We merken dat er in de steek wel meer daarvan rondlopen. Dat hebben we onlangs ook nog in Wortel (Hoogstraten, red.) meegemaakt. Al vinden we het dier op deze video uit Overbroek toch serieus op een wolf lijken. Het is knap dat de vrouw dit filmpje heeft kunnen maken. Jammer genoeg heeft ze niet op beeld kunnen vastleggen wanneer de wolf de straat overstak.”

DNA-sporen

Moest het een wolf zijn, blijft het ook gissen waar die vandaan gekomen is. “Op 5 februari is in Chaam bij Breda in Nederland nog een exemplaar gefilmd. Diezelfde dag krijgen we een zichtwaarneming binnen zonder een filmpje uit de Brechtse Heide. Het zou kunnen dat die dan is doorgetrokken naar Heist-op-den-Berg, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek, waar hij op 7 en 8 februari maar liefst 15 keer gefotografeerd en gefilmd is. In de nacht van 7 op 8 februari heeft die een schaap gedood in Boortmeerbeek. En diezelfde wolf is wellicht op vrijdag 10 februari opgedoken in Wezenbeek-Oppem en Tervuren. Dan krijgen we op 14 februari een onduidelijk filmpje uit Merksplas. En nu die beelden uit Overbroek.”

Volledig scherm Op vrijdag 10 februari werd dit beeld gemaakt op het akkerbouwplateau rond Tervuren © RV

Vlaams-Brabant lijkt in februari op twee weken tijd één tot misschien wel drie verschillende wolven over de vloer te hebben gehad. Of er een link kan zijn met de video uit Overbroek, is onduidelijk. “Zolang we geen DNA-sporen op prooidieren in de regio van Brecht, kunnen we daar geen uitspraken over doen en moeten we alle pistes openhouden. Als het een wolf is, zal het in ieder geval een jonge, onervaren en rondzwervend exemplaar van nog geen twee jaar oud zijn. Indien die doortrekt, kan het zijn dat we er niets meer van gaan horen. Wanneer die echter de neiging heeft te blijven hangen, zullen er hoe dan ook weldra slachtoffers vallen.”

Subsidies voor omheining

Loos wil veehouders dan ook waarschuwen. “De zwervende wolven gaan voor makkelijke prooien. Dat kunnen hazen en reeën zijn, maar ook kleinvee. Aan grote paarden gaan ze zich niet vergrijpen. Schapen, geiten, alpaca’s, kalveren of veulens zijn wel kwetsbaar. Houd uw dieren ‘s nachts binnen. Of investeer in een wolfproof omheining. Omdat de regio in kwestie in een risicozone voor wolvenschade zit, kan je daarvoor subsidies krijgen. Het lijkt soms dat de wolven maar kortstondige periodes doorheen de streek trekken, al gaat dat jaarlijks een terugkerend fenomeen zijn.”

Wie een wolf spot of meent te zien, kan dat melden via wolf@inbo.be of www.welkomwolf.be.

