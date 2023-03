Vanmiddag kans op zware regen en bewolking in Brecht

“Wij zijn niet lui of verwend, maar wie verliest graag de extra’s ?” Delhaize in het Antwerpse blijft gesloten

Twee vrouwelijke personeelsleden, beiden net de 50 gepasseerd en al meer dan drie decennia actief voor Delhaize, zitten in de inkomhal van een Delhaize in het Antwerpse, om eventuele vragen van klanten te beantwoorden. “Wij zitten er niets mee in om harder te werken. Wij staken omdat we een aantal verworven extra’s gaan moeten opgeven”, vertellen de twee dames. Mogelijk gaat de winkel woensdag terug open, al zal er veel afhangen van wat er dinsdag uit de bus komt in Brussel.