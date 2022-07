VAKANTIETIPS VOOR DE THUISBLIJVERS. Indoor minigolf in een fluojungle: “Focussen op balletje met gebrul en getrompetter op achtergrond”

Zit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en dus niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen nood, ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: indoor neon minigolf in junglestijl bij ‘Total eXperience’ in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) en exotisch dineren bij ‘Ohana by Aloha’ in Schoten.