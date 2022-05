Twintiger krijgt zware schoppen tegen het hoofd na fuif: “Zo’n trappen, dat is voor ons poging moord”

I Love Sint-Job is zowat het jaarlijkse hoogtepunt voor de jeugd van Sint-Job, maar voor een 20-jarige jongeman kreeg het dit jaar een zure afloop. “Het feestje was gedaan en ik stond samen met een vriend nog te wachten op de rest van onze groep om naar huis te gaan. Ik zag een groepje jongeren ruzie maken met de bewaking. Ik zei tegen hen om ermee op te houden en gewoon naar huis te gaan. Maar plots kwamen ze achter mij aan.” Het slachtoffer kreeg eerst nog een klap in het gezicht, waarna hij samen met de eerste aanvaller op de grond belandt. Ondertussen hoor je de ‘cameraman’ roepen ‘komaan, voor de cam!’. Onmiddellijk komen er nog minstens twee jongemannen aangelopen die met enkele rake trappen uithalen op en richting het hoofd van het slachtoffer. In een kort tweede filmpje hoor je verschillende van de daders lachen en eentje roept zelf ‘haha, dead man walking’.

Gefilmd

Een vriend van het slachtoffer belt meteen de ouders van het slachtoffer op. De jongeman zelf wordt ondertussen met de ziekenwagen naar het ziekenhuis van Malle gebracht. “Die telefoon: je zoon is in elkaar geslagen. Dat vergeet je nooit”, klinkt het bij de ouders. “Toen we hem in het ziekenhuis zagen zitten, schrokken we wel maar langs de andere kant was er toch ook wat opluchting dat hij er niet erger aan toe was.” Nog geen dag later weten de ouders wie er achter de feiten zit en alles wordt doorgegeven aan de politie die nu volop met een onderzoek bezig zijn. “Eigenlijk zijn we enorm blij dat die gasten het zelf gefilmd hebben”, klinkt het bij de ouders. “Op een of andere manier is dat ook in de vriendenkring van onze zoon terechtgekomen. Bovendien waren er verschillende getuigen die nummerplaten van de wagens van de daders hebben genoteerd.”