Twee schapen doodgebeten aan rand Groot Schietveld: “Gisteren nog over wolf gezwansd, maar vandaag had ik prijs”

BrechtTwee schapen zijn donderdagmorgen doodgebeten aangetroffen in een wei aan de rand van het Groot Schietveld in Overbroek (Brecht). Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft er waarschijnlijk een wolf toegeslagen.

In de noordrand van Antwerpen dolen twee wolven rond: Klaas(je) en Asterix. Die laatste was wellicht de schuldige van twee doodgebeten schapen in Stabroek, die maandagmorgen werden gevonden. Dat was ook voor Jacques Van Gastel (57) uit Overbroek een gespreksonderwerp. Hij heeft een zeventigtal mestrunderen, maar ook nog enkele schapen in een wei langs de Overbroekstraat. “Ik heb gisteren met mijn buurman nog gezwansd over de wolf, maar vandaag had ik al prijs. Een drachtige ooi en een jonge ram zijn doodgebeten. De twee andere schapen en drie koeien in de weide leven nog.”

Een dierenarts kwam in opdracht van het ANB vaststellingen doen. “Aan de hand van de pootafdrukken is de kans groot dat het een wolf is geweest”, reageert ANB-directeur Dries Gorissen. “De afgebeten kop van de ooi en de meegenomen poot zijn dan weer typerend voor een vos, die wellicht na de ‘kill’ nog is langsgekomen. Al zullen de DNA-stalen uitsluitsel moeten bieden.”

Asterix?

“Als er plots op verschillende plekken dode schapen te betreuren zijn, dan is dat geen toeval. Natuurlijk kan er tussen al die slachtoffers wel eens eentje door een hond zijn gepakt”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf. “Waarschijnlijk is dit niet het werk van Klaas(je), want die is vannacht weer vanuit de Kalmthoutse Heide over de grens naar de Wouwse Plantage schapen gaan pakken. Dezelfde nacht nog naar Brecht is niet onoverkomelijk, maar toch minder waarschijnlijk. Laat ons zeggen dat Asterix een grotere verdachte is”, zegt hij. “Als we het DNA kunnen matchen met andere schadegevallen, dan kunnen we ook routes en misschien wel de herkomst van de wolf in kaart brengen”, verduidelijkt de ANB-directeur.

Quote Als mijn runderen in februari kalveren, ga ik de kalfjes niet al te snel buiten laten. Ook die zou de wolf kunnen pakken. Jacques Van Gastel, Getroffen boer

“Op een bepaald moment hebben er misschien drie wolven rondgelopen in dezelfde regio, maar we kunnen alvast concluderen dat er momenteel nog minstens twee in eenzelfde streek rondhangen”, vermoedt Loos. “Als het een mannetje en vrouwtje zijn en ze ontmoeten elkaar, dan zouden er einde april of begin mei al welpen van kunnen komen. Voor een roedel volstaat de grensregio met de schietvelden, de Kalmthoutse Heide en al die heidegebieden tot Breda plus alle landbouwgronden ertussen. Voor twee mannetjes is dat moeilijker.”

Volledig scherm Wolf Asterix © rv

Op de hoede

Na het bezoek van het roofdier legt Jacques extra voorzichtigheid aan de dag. “Ik ga mijn twee overige schapen vannacht toch binnenhalen. Als mijn runderen in februari kalveren, ga ik de kalfjes niet al te snel buiten laten. Ook die zou de wolf kunnen pakken.”

“De wolf gaat enkel nog maar een groter probleem worden, zeker als ze hier beginnen kweken”, aldus Jacques. Ook zijn buurman en neefje Christophe Oosterlynck, die veulens en paarden houdt, is sceptisch. “Hij past hier niet meer in het landschap”, zegt hij. “Het wordt dringend tijd dat de regering het probleem van de wolvenaanvallen op vee gaat inzien. En dat de subsidies voor wolfwerende maatregelen uitgebreid worden naar onze regio.”

Risicozone evalueren

Daar is ook Welkom Wolf voorstander van. Voorlopig kunnen enkel veehouders in een risicozone - momenteel Limburg en een aantal Antwerpse gemeenten zoals Mol, Balen en Geel - een beroep doen op financiële steun voor bijvoorbeeld rasters bestendig tegen de wolf. Wie die bijvoorbeeld in Brecht wil plaatsen, moet het uit eigen zak betalen. “Al hebben we de opdracht gekregen van de overheid om het risicogebied steeds te evalueren op basis van waarnemingen en schadegevallen. En de afgelopen weken zijn er inderdaad heel wat geweest in de buurt van Antwerpen”, aldus de directeur van ANB.

Quote Zolang schapen in de vitrine staan, blijft dat de makkelijk­ste maaltijd Jan Loos , Welkom Wolf

“Het is dan nog de vraag of die rasters de wolf tegenhouden als hij echt op zoek moeten naar voedsel”, zegt Jacques. “Een wolf gaat altijd voor een minimale inspanning en een maximaal resultaat. Als alle schapen achter een elektrisch raster gezet worden, dan gaan die wolven eerder een ree pakken. Maar zolang schapen in de vitrine staan, blijft dat de makkelijkste maaltijd”, zegt Jan Loos. “We vragen dan ook dat veehouders hun verantwoordelijkheid nemen, want anders zal de wolf zich na verloop van tijd op schapen beginnen te oriënteren.”

Nieuwe waarnemingen kunnen gemeld worden via wolf@inbo.be of www.welkomwolf.be.

Volledig scherm Twee schapen werden doodgebeten op een wei in Overbroek © RV