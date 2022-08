Trappistinnen uit Brecht verwachten 2.500 bezoekers voor zomerwinkel: “En we krijgen binnenkort een televisieploeg uit Polen op bezoek voor onze zepen”

BrechtDe Trappistinnen in Brecht organiseren komend weekend opnieuw (5, 6 en 7 augustus) hun alombekende zomerwinkel. Voor de veertiende keer alweer en deze keer zonder de coronabeperkende maatregelen. Zuster Katharina verwacht om en bij de 2.500 bezoekers verspreid over de drie dagen. En de kloosterorde krijgt binnenkort nog wat buitenlandse aandacht, want zowel een Duitse als een Poolse televisiezender willen een reportage komen maken.

De zomer- en de kerstwinkel zijn al heel wat jaren een traditie in het klooster van de Trappistinnen in Brecht. Hun abdijwinkeltje is ook elke dag geopend, maar met die zomer- en kerstwinkel krijgen de bezoekers eens de kans om gezellig te komen snuisteren en een terrasje te doen (toch zeker in de winter) met uiteraard onder meer een heerlijke trappist van de Trappistenabdij in Westmalle. “We zijn blij dat het weer allemaal kan zonder de beperkingen van corona”, zegt abdis zuster Katharina. “Vorig jaar mochten we – ondanks die beperkingen – toch 1.250 mensen ontvangen, maar nu verwachten we het dubbele.”

Zuster Catherinna met de shampoo in de vernieuwde winkel

Bieren, boeken en verzorgingsproducten

De zomerwinkel is van vrijdag 5 tot zondag 7 augustus geopend, telkens van 13.30 tot 17 uur. Iedereen kan er terecht voor de ondertussen (wereld)bekende verzorgingsproducten TRAPP, kaarsen, kaarten, tweedehandsboeken, het trappistenbier, kaas, confituur, thee en honing weer centraal. “Uiteraard verkopen we ook ons nieuw kwaliteitsvol badlinnen”, vertelt zuster Katharina. “Sinds we ermee gestart zijn, verkoopt dat heel goed en krijgen we enorm positieve reacties. De bieren komen van de grote trappistenbrouwerijen, de confituur van Klaarland, honing uit de eigen tuin, thee uit Congo en uiteraard de kaas van Westmalle. We hebben dit jaar ook op twee plaatsen een cafetaria. Een voor de mensen die liever binnen zitten, maar ook eentje buiten. We hopen op heel wat bezoekers zodat iedereen een kijkje kan nemen binnen de abdijmuren en onze zusters te ontmoeten en te spreken. We proberen onze zomerwinkel ook altijd een familiaal tintje te geven.” Iedereen die wil kan in de kerk ook altijd een kaarsje gaan aansteken en om 17.15 uur mee de vespers volgen.

De zusters-trappistinnen lanceren een complete verzorgingslijn met producten waarin Trappist Dubbel van Westmalle is verwerkt

Televisieploegen

Ondertussen zijn ze bij de Trappistinnen al wel wat gewoon qua belangstelling voor onder meer hun verzorgingsproducten van TRAPP en de zepen die ze nog altijd zelf maken. “Maar deze week hebben we zelfs een vraag gekregen van zowel een Poolse als van een Duitse televisiezender”, zegt zuster Katharina. “Ze willen een reportage komen maken over onze zepen. Je ziet het he. We overschrijden steeds meer de grenzen (lacht).” De zusters-trappistinnen van de Abdij van Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht maken deel uit van de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Deze kloosterzusters leiden een sober, teruggetrokken leven van rust en contemplatie. Ze verdelen hun tijd tussen gebed, lezing en handenarbeid volgens een zorgvuldig ingedeelde dagorde .Volgens de Regel van Sint-Benedictus moeten ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. De Trappistinnen in Brecht maken al sinds 1964 afwasmiddel en zeep dat ze verkopen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Later kwamen daar ook lichaams- en haarverzorgingsproducten bij zoals de ondertussen befaamde shampoo en douchegel met trappistenbier uit Westmalle. In 2019 maakten de kloosterzusters de sprong naar het digitale tijdperk. Via de webwinkel www.trapp.be bieden ze onder meer zacht badlinnen en hoogkwalitatieve verzorgingsproducten aan.

Meer info op www.abdijnazareth.be

Volledig scherm Zomerwinkel, Abdij O.L.Vrouw van Nazareth Brecht © Felix Rabou

Volledig scherm Zomerwinkel, Abdij O.L.Vrouw van Nazareth Brecht © Felix Rabou

Volledig scherm Zomerwinkel, Abdij O.L.Vrouw van Nazareth Brecht © Felix Rabou

