Tinne Verstappen en Sterkstokers openen zomerbar Bar Brug 10: “Een prachtige locatie om zalig te genieten”

Sint-LenaartsTinne Verstappen gaat in samenwerking met Sterkstorkers Distilleries deze zomer ‘Bar Brug 10' openen langs het kanaal Dessel-Schoten ter hoogte van... brug 10. Voor Tinne is het een verhaal van opnieuw de draad opnemen van het zelfstandig runnen van een (tijdelijke) horecazaak. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met Karin en Thomas van Sterkstokers. “Het begon zo hard te kriebelen”, knipoogt Tinne.

Tinne Verstappen heeft al de nodige horeca-ervaring opgedaan. “Ik heb negen jaar lang de feestzaal L’Artisok uitgebaat in Sint-Lenaarts”, vertelt Tinne. “Tijdens de coronacrisis heb ik enkele weken een pop-up steakhouse gehad, maar na zeven weken moest die weer toe. Ik geef eerlijk toe dat de moed we wat in de schoenen zakte. IK heb mijn zaak dan ook stopgezet, maar ik bleef wel in de horeca acties als freelancer. Maar uiteindelijk kriebelde het toch om weer een echte zaak te starten. Daarom investeerde ik onlangs al in een mobiele cocktailbar en een foodtrailer om aan derden te verhuren. Die zullen nu vanaf 15 juli op de zomerbar Bar Brug 10 staan.”

De zomerbar Bar Brug 10 komt op een prachtige locatie achter de nieuwbouw van Sterkstokers.

Fantastisch uitzicht

Tinne vond in Sterkstokers meteen ook een partner. “Toen we onze nieuwe stokerij begonnen te bouwen aan de zwaaikom zegden heel wat mensen dat het een ideale plaats zou zijn voor een zomerbar. Tussen ons en de vaart ligt de kade en vanaf de middag tot de zonsondergang heb je hier een fantastisch zonnetje. De rust, de natuur en het water met de passerende bootjes maakt dit een zalige plek. Het is een zegen dat we zo het ganse jaar kunnen werken. Zo'n zomerbar vonden we wel een goed idee, maar niet om die zelf te beginnen. Horeca uitbaten is toch een vak anders dan distilleren. Samen met Tinne werd het concreet. We vroegen de nodige vergunningen aan en uitbating op het terrein en kijken er naar uit om deze zomer na het werk hier iets te kunnen drinken.”

Rondleidingen

Naast de klassieke dranken, wil de zomerbar uiteraard ook enkele cocktails serveren. “Bijna recht van de stokerij. Tekort gaan we niet hebben. Desnoods leggen we een rechtstreekse leiding tot in de stokerij (lacht). Er komen ook probeersels. Dat zijn nieuwe recepten van Sterkstokers die onze gasten kunnen uitproberen. Verder zetten we tapas, burgers en pizza’s op het menu.” Sterkstokers zal ook rondleidingen organiseren op enkele geplande dagen. “We komen dan bijeen aan de bar en wandelen naar en door de stokerij. Thomas en zijn team geven dan een rondleiding met proeverij. Normaal ontvangen ze enkele groepen, maar zo kunnen individuelen ook inschrijven. De eerste zijn gepland op 28 juli, 4 en 11 augustus.”

