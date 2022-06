The Big Bounce strijkt neer op GO! Invento Basisschool De Brug: leerlingen springen het schooljaar uit

De kleuters en leerlingen van De Brug sprongen op 1 september van dit schooljaar in en wat is er dan leuker om het schooljaar ook uit te springen. “In het voorjaar van 2021 kregen we vanuit de gemeente Brecht een tegemoetkoming voor het opvangen van kinderen tijdens de coronacris”, vertelt Karen Vandereyken. “Met deze centen wilden we onze kinderen eens een cadeau geven. Om in het thema van springen te blijven, leek The Big Bounce ons wel leuk.”