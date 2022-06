Studenten bouwen houten uitkijkplatformen in vier natuurgebieden

In Wuustwezel herken je de Baileybrug in het uitkijkplatform. Van hieruit neem je een kijkje over het Marum dat de grootste tijd van het jaar niet toegankelijk is. De vlotten die in Stabroek op de Danckerseweg gebouwd zijn, verwijzen naar het polderverleden van het gebied. Aan de Volkersweg in Kalmthout wordt je blik getrokken naar de typische knotbomen en het open landbouwlandschap. Aan de Kooldries in Brecht leidt het platform je tot op de oorspronkelijke hoogte van het gebied. Door de kleiwinning ligt het landschap heel wat lager dan oorspronkelijk.