200 leerlingen buitenge­woon onderwijs geraken niet op eerste schooldag… omdat de bus niet rijdt

De secundaire school bijzonder onderwijs Kristus Koning in het Antwerpse Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) start het schooljaar in mineur: vrijdag kwamen bijna tweehonderd van de vijfhonderd leerlingen niet opdagen. Waarom? Omdat de zeventien bussen van De Lijn niet uitreden. De school en de vervoersmaatschappij gaan zo snel mogelijk in overleg om het probleem op te lossen. In afwachting geven ze elkaar de schuld, of is de nieuwe app van het departement onderwijs de grote boosdoener?