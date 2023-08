Nieuwe toekomst voor K.Z.? Ac­teur-zan­ger wil danscafé transforme­ren tot escaperoom

Nadat het K.Z. op de baan tussen Westmalle en Zoersel als pop-up tijdelijk weer open was, staat het danscafé sinds de zomervakantie opnieuw leeg. Al zou daar weldra wel eens verandering in kunnen komen. De acteur en musicalartiest Wout Verstappen heeft een aanvraag ingediend om een escaperoom in te richten in het gebouw.