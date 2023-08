MIJN TUIN. In de weelderige oase van Ingrid (58) wonen een koppel ‘ajuinen’ en kleurrijke kabouter­tjes: “Tuinieren en boetseren... Ideale hobby’s om te ontstres­sen”

Een ooit kale plek is veranderd in een “beetje ontplofte verzameltuin”, zeker in de zomer. De blikvangers van Ingrid Willaert (58) in Gooreind bij Wuustwezel? Kleine, handgemaakte kunstwerkjes. “Beeldjes die je niet in je woonkamer zou zetten, komen in de tuin net wél tot hun recht.” Ze leidt ons rond en vertelt hoe het allemaal startte met... een portie beginnersgeluk.