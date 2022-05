Scholen van Clara Fey zetten de deuren open op 22 mei

Het gaat om BuSo Kristus Koning (OV3), BuSO Het Kompas (OV4), BuBaO Kristus Koning en BuBaO Sint Rafaël “Op deze dag wordt de ‘school in werking’ getoond”, zegt zorgcoördinator Birgit Eulaers. “Er worden rondleidingen voorzien en toekomstige leerlingen kunnen kennis maken met de verschillende soorten opleidingen. De opleiding tuinbouw organiseert een bloemenverkoop in de grote serre. Er is keuze uit vele bloemen en plantjes.” Ook “De Jobtuin” zet de deuren open.