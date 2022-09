Sanatorium voor ‘teringlijders’, vernield tijdens WO II en nu een thuis voor de meest hulpbehoevenden: de bijzondere geschiedenis van eeuweling De Mick

Brecht/BrasschaatDe Mick in het noorden van de provincie Antwerpen is een begrip: duizenden havenarbeiders werden er in het begin van de 20ste verzorgd voor tuberculose, of tering in de volksmond. Een idee van de Antwerpse socialisten om de zwaksten te helpen. Een eeuw later bestaat de Mick nog steeds, maar is het een woonzorgcentrum en een zorginstelling voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel geworden. “Het is een mirakel te noemen dat het sanatorium is kunnen evolueren tot wat het nu is.”