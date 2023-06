Romeinse zilveren ring uit Brecht erkend als topstuk: “Best bewaard exemplaar van Vlaanderen”

Een zilveren ring uit de Romeinse periode werd in 2001 opgegraven in Brecht. De bijzondere vondst is 22 jaar later erkend als Vlaams topstuk. Het archeologisch juweel valt momenteel te bewonderen in het Provinciehuis van de Provincie Antwerpen.

Toen de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens aangelegd werd, gebeurden in Brecht naar aanleiding daarvan archeologische opgravingen. Aan de Zoegweg werd een Romeins boerenerf aangetroffen. Daar werd een ring gevonden in een waterput. Het juweel is daar wellicht per ongeluk ingevallen. De ring is vrij eenvoudig gemaakt. Een zilverdraad vormt de basis. Daarrond is een tweede draad gewikkeld. Een rechthoekig plaatje met aangehechte zilverbolletjes zorgt voor de afwerking van het geheel.

Dergelijke ringen hebben lange tijd bestaan van de eerste tot de derde eeuw. Toch zijn de vondsten ervan in onze contreien vrij zeldzaam. “Die uit Brecht is een van de weinige. Het is het best bewaard exemplaar van Vlaanderen”, klinkt het bij de Provincie Antwerpen, die eigenaar ervan is. Het object maakt deel uit van het Provinciaal Archeologisch Depot.

Teken van liefde of toch statussymbool?

De zilveren ring van Brecht is zopas erkend als topstuk door de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent dat die het Romeins relict beschouwt als zeldzaam en onmisbaar. Dat heeft naast eer ook enkele juridische gevolgen. “De erkenning van deze ring bewijst nogmaals het belang om archeologische vondsten goed te bewaren. Dergelijke objecten zijn heel tastbaar en doen ons direct vol verwondering naar het verleden kijken”, aldus Luk Lemmens (N-VA), provinciaal gedeputeerde voor Onroerend Erfgoed. “Ik tracht me bijvoorbeeld voor te stellen wie deze ring gedragen heeft en wat hij betekende. Een teken van liefde voor een jong meisje, mooie herinneringen voor een oudere vrouw of een statussymbool voor een man?”

Wie het topstuk wil zien, kan dat momenteel nog tot en met vrijdag 28 juli tijdens de tentoonstelling EIGEN/AARDIG - Kunst en Archeologie in Dialoog op het Provinciehuis van de Provincie Antwerpen op de Koningin Elisabethlei 22 in Antwerpen. Langsgaan op de expo is mogelijk op werkdagen, telkens van 8 tot en met 18 uur. Daarna verhuist de ring opnieuw naar DIVA, het museum voor Diamant, Juwelen en Zilver op de Suikerrui in Antwerpen. Daar is het sieraad permanent te aanschouwen.

