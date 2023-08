RESTOTIP. Bar Brug 10: zalig vertoeven langs het water met cocktail en kleine hap

De zomer nodigt uit tot een aangenaam terrasje met familie en vrienden. Maar waar vind je de gezelligste plekjes in de buurt? En op welke locaties is het ondanks de regen alsnog genieten? Wij zoeken het voor u uit. Deze week: Bar Brug 10 in Sint-Lenaarts (Brecht), waar we langsheen de vaart in een strandstoel neerploften. Keuze uit zomerse drankjes te over.