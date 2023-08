‘Boterham­men in ons Park’ biedt vijf donderda­gen op rij muzikale middagpau­ze

Wie in augustus op donderdagmiddag zijn lunch op een gezellige plek wil verorberen, doet dat best bij de pop-up zomerbar ‘Bar Divers’ naast het gemeentehuis in Sint-Antonius Zoersel. Daar organiseert Bethanië geestelijke gezondheidszorg samen met haar taboedoorbrekend project stigWA het sfeervol festival ‘Boterhammen in ons Park’. Een muziekband brengt telkens de sfeer erin.