Rechterrijstrook versperd op E19 richting Antwerpen ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor

Malle/Zoersel Cafés zorgen voor WK-sfeer: “Bij elke goal van Rode Duivels trakteren we op shots in Belgische driekleur”

De voetbaldorpen voor het WK in Qatar blijven zowat uit of zijn alsnog geannuleerd. Heel wat kroegen zenden de matchen wel uit op grote tv’s of schermen, zo ook in Zoersel en Malle. Enkele cafés laten met tricolore versiering de Duivelsgekte losbarsten.

22 november