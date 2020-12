Prachtige beelden: boeren vormen met verlichte tractoren boodschap ‘Smakelijk en Gezond 2021'

“Wij als jonge landbouwers zijn dag in dag uit bezig met het zorgen voor lekker eten”, zegt Jef De Schutter van de Groene Kring. “Het samen met familie en vrienden hiervan kunnen genieten is iets wat iedereen het afgelopen jaar enorm gemist heeft. Wij zullen ook in 2021 zorgen dat er smakelijk en gezond voedsel is voor iedereen en we hopen dan ook van harte dat iedereen hier opnieuw samen van mag genieten in het nieuwe jaar.”