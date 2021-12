Politieman Yornn (29) voert een strijd die hij niet zal winnen: “Maar ik zal vechten om de geboorte van ons zoontje in maart nog te halen”

Wuustwezel Op huizen­jacht in... Wuustwezel. “Een landelijke gemeente met prachtige natuur en verschei­den­heid aan woningen”

Op zoek naar een nieuwe stek ? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week strijken we neer in Wuustwezel en gaan op ontdekking met Dewaele Vastgoed, een relatief nieuwe naam in Wuustwezel op vlak van immobiliën. “Wuustwezel is een erg landelijke gemeente met vijf woonkernen met hun specifiek karakter en gezelligheid.”

10 december