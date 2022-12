Politieke verrassing in Brecht met CD&V, Open Vld en Vooruit die nieuw politiek project starten: “Lokaal bindt ons meer dan ons scheidt”

BrechtEen verrassing toch enigszins in het politieke landschap in Brecht. In aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 slaan meerderheidspartij CD&V, oppositiepartij Open VLD en de niet verkozen partij Vooruit de handen in elkaar. Ze zullen samen een programma uitschrijven en met één naam naar de kiezer trekken. Die naam moet nog gekozen worden.

CD&V-CDB zit momenteel samen met N-VA in de meerderheid. Open Vld zit in de oppositie en Vooruit heeft geen verkozene in de gemeenteraad. Maar de drie partijen willen nu samen naar de kiezer trekken. Dat zullen ze doen met één partijprogramma. “We willen vermijden verplicht te zijn om vooral de verschillen in de kijker te zetten”, klinkt het. Daan De Veuster, momenteel eerste schepen, is duidelijk. “Op lokaal niveau is er veel meer dat ons bindt dan scheidt. Vanuit die overeenkomsten willen we meer onafhankelijk een nieuw lokaal verhaal schrijven, gericht op iedere Brechtenaar en met een nieuwe naam. Ook onafhankelijken zijn daarbij welkom. Wij kijken er naar uit om met een vernieuwd team naar de kiezer te trekken.”

Nieuwe naam

Die nieuwe naam zal later onthuld worden. De krachtlijnen van het toekomstige programma zal de komende weken vorm krijgen. “Zo wil de nieuwe formatie dat Brecht een sterke gemeenschap is waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemoedelijkheid wordt versterkt. Onze gemeente moet een plaats zijn waar mensen zich altijd en overal veilig voelen en daarvoor geen hoge poort nodig hebben. Een gezond financieel beleid staat voorop, waarbij we kwetsbaren niet in de steek laten”, klinkt het. “Samen werken met echte oplossingen voor ogen, weg van de extremen en onze gemeente financieel gezond houden betekent voor ons de echte meerwaarde”, zeggen voorzitter van Open Vld Ludwig Anthonissen en fractieleider Ilse Van den Heuvel. “Een sterk, op maat gemaakt programma voor al onze burgers is wat we nú nodig hebben.” Dat beaamt ook voormalig schepen Walter Van Puymbroeck (Vooruit). “De armoede neemt toe. Wat we nu meemaken is ongezien. Ik ben blij dat we nu samen met anderen die grote maar vaak onzichtbare problemen kunnen aanpakken.”

Ook huidige CD&V -schepen Frans Van Looveren is enthousiast over het nieuwe project. “Ik ben ervan overtuigd dat we hier veel mensen voor warm krijgen. De drie traditionele partijen zullen dus geen eigen lijst indienen. Deze formatie zal inwoners de kans bieden om mee te werken aan een lokaal verhaal zonder een stempel met een kleur te moeten dragen”.

De nieuwe politieke formatie treedt in werking bij het begin van de volgende legislatuur. Ze wijzigt niets aan de huidige bestuursploeg waaraan CD&V volop wil blijven meewerken. Open VLD zal uiteraard het beleid vanuit de oppositie kritisch blijven volgen.

