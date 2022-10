Politie identificeert wegpiraat die met Ferrari met 179 km/u door de bebouwde kom scheurde

Sint-Lenaarts/Hoogstraten Kempense distilleer­de­rij Sterksto­kers geraakt binnen bij taxfree­shops op luchtha­vens van Zaventem en Charleroi: “Trots dat onze prijsbees­ten nu naar overal in de wereld meegenomen kunnen worden”

Distilleerderij Sterkstokers uit Sint-Lenaarts is erin geslaagd om zich binnen te werken in de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Bezoekers van de taxfreeshop kunnen er voortaan terecht voor enkele spirits afkomstig uit de Kempen. In de winkels kan je voortaan terecht voor een samengestelde ginbox en nog een viertal andere spirits. “Meestal vind je in die shops de wereldwijd gekende merken. Dat wij daar nu tussen staan, maakt me best wel trots”, lacht Thomas Cuyvers.

