Plantaardig, minder suiker en minder vet: Bodhi’s ice is een schot in de roos. “Crowdfunding opgestart om te kunnen investeren en zitten nu al op 80.000 euro: waauw!

Bodhi Goolaerts startte enkele jaren geleden met zijn vriendin horecazaak Salt ’n Sugar in Schoten en daar verkochten ze onder meer hun zelfgemaakt ijs. Een succes en daarop startten de twee ook met het maken van plantaardig ijs met (veel) minder suiker en vet maar wel nog met veel smaak vanuit het oogpunt dat iedereen moet kunnen genieten van een pot ijs, ook mensen die suiker moeten vermijden of lactose-intollerant zijn. Het ijs belandde bij enkele lokale handelaars en het sloeg aan. Het ijs is ondertussen te vinden in een honderdtal verkooppunten van de kust tot Limburg en de Kempen, voornamelijk via bakkers en horecazaken. “Maar de zaak is enorm aan het groeien en er is nu ook interesse vanuit de retail”, vertelt Bodhi. “Met Carrefour hebben we zelfs al een akkoord. We zijn enorm trots op de groei.”

Maar groeien betekent ook investeren. “Ik doe de ontwikkeling en de productie nu volledig zelf omdat het nog behapbaar is”, vertelt Bodhi. “Maar dat gaat het niet meer zijn van zodra we in heel grote volumes gaan moeten draaien. De bedoeling is dat we het dan gaan uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast willen we ook een salesverantwoordelijke aanwerven en moet er aan de branding gewerkt worden. Plannen die uiteraard wel de nodige centen kosten. Daarom dat we die crowdfunding zijn gestart samen met WinWinner. Ondernemingen en particulieren kunnen via dat platform met achtergestelde leningen investeren in ons bedrijf. Het doel was minimaal 75.000 en maximaal 250.000 euro op te halen, maar we zitten nu al op 80.000 euro. Enorm trots en blijkbaar smaken ijsjes dus ook in de herfst (lacht).”

Ondertussen bestaat ons assortiment al uit 7 kleurrijke smaken Mango Madness, Royal Raspberry, Salty Caramel, Generous Vanilla, 100% Chocolat, Crazy in the Coconut en happy Hazel. Meer over de crowdfunding vind je hier

