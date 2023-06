Parkhappening Brecht brengt voor 24ste keer sfeervolle muziekavonden in het Gemeentepark

De vriendenkring van het gemeentepersoneel van Brecht organiseert voor het 24ste jaar op rij vier zomerse optredens in juli in het mooie decor van het Gemeentepark. Op 10 juli organiseren ze ook een familienamiddag met animatie voor kinderen. De laatste avond is er een afsluitend vuurwerk.