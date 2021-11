Onbekenden barricaderen weg met Heras-hekken, betonblok en fiets: Guy Vangeel (33) belandt tegen boom

BrechtGuy Vangeel (33) herstelt in het ziekenhuis van Malle van een hachelijk ongeval dat hij afgelopen weekend had. Zaterdagnacht reed hij op weg naar huis tegen een blok die op de rijbaan was gelegd. Er lag ook nog een herashek én een fiets op de rijbaan. “We hebben allemaal wel eens kattenkwaad uitgehaald, maar dit is er toch wel over”, zegt Guy Vangeel.

Guy Vangeel was zaterdagnacht rond 2.30 uur op weg naar huis. Hij reed zoals altijd via de Kloosterstraat, een straat waar hij quasi elke dag wel eens door rijdt. “Ik weet dat ik plots die fiets zag liggen", vertelt Guy vanuit het ziekenhuis AZ Malle waar hij herstelt van de verwondingen die hij opliep bij het ongeval. “Ik ben dan uitgeweken en moet dan die zware zwarte blok geraakt hebben waarin ze van die Heras-hekken vast zetten. Daarna ben ik met mijn wagen tegen een boom beland.” Guy geraakte bewusteloos en werd door de bewoners van een huis wat verderop wakker gemaakt. “Ik zag plots dat fietswiel liggen en geraakte even in paniek. Ik dacht dat ik misschien een fietser had geraakt. Maar uiteindelijk werd snel duidelijk dat de weg gebarricadeerd was met een fiets, zo’n zwart blok en Heras-hekken. Dat blok en die hekken waren afkomstig van een constructie die daar in de wei staat. Het gaat om drie hekken en een spandoek met wat reclame erop.”

Volledig scherm Guy Vangeel heeft geluk dat hij hij niet harder tegen de boom is geknald na het ongeval. © RV

Kwajongensstreken

Wie de obstakels op de rijweg heeft gelegd, is momenteel niet geweten. De politie voert een onderzoek. “We zijn allemaal jong geweest en we hebben allemaal al wel eens kattenkwaad uitgehaald, maar dit gaat toch wel een brug te ver”, zegt Guy. “Ik mag van geluk gespreken dat ik het allemaal nog kan navertellen, want dit had helemaal anders kunnen aflopen. Gelukkig zat ik alleen in de auto en waren mijn partner en de twee kinderen gewoon thuis.” Na het ongeval van Guy is er nog een twee wagen geweest die inreed op ‘versperring’, maar die wagen raakte enkel de fiets.

Getuigen?

Guy en zijn partner Kimberly doen een oproep naar eventuele getuigen. “Ik weet ondertussen zeker dat het om een ‘barricade' ging”, zegt Guy. “Want tien minuten voor mijn ongeval is er nog een andere wagen gepasseerd. Die chauffeur durfde echter niet stoppen omdat hij dacht dat het een valstrik zou zijn om hem te overvallen. Nog daarvoor is er een wagen geweest met nogal luide muziek die ter hoogte van de barricade een tijdje is blijven stilstaan. Is dat de wagen geweest waarvan de inzittenden de barricade hebben gezet? We weten het niet. Iedereen die denkt iets te weten of gezien te hebben, mag ons zeker altijd contacteren.”

