Omschakeling naar ledverlichting levert gemeente nu besparing op van 210.000 euro per jaar

Eerder geraakte al bekend dat de gemeente Brecht overal de thermostaat twee graden lager gaat zetten en dat het intern ook bekijkt hoe het gebruik van kantoren en dergelijke efficiënter kan. Een ander element was het verder ‘verledden’ van de straatverlichting. “We zijn dat omvormen van de straatverlichting naar ledverlichting al gestart in 2018”, zegt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V). “De voorbije vier jaar heeft dat voor een besparing gezorgd van 256.000 euro. Aan de huidige tarieven besparen we zo zelfs 210.000 euro per jaar.”

Energiefonds

Ondertussen is ook beslist dat er met een energiefonds gestart wordt. “Dat is gericht is op de meest kwetsbaren”, zegt De Veuster. “We hopen hen zo een duwtje in de rug te kunnen geven om deze moeilijke periode door te komen. In Samenwerking met Fluvius organiseren we ook opnieuw een infosessie rond energiebesparende maatregelen. Deze vindt op donderdag 27 oktober om 19.30 uur plaats in de Kapel van het Oude Klooster te Brecht. Daarvoor moet je wel inschrijven (https://www.ticketgang.be/tickets/brecht). Ook willen we dat mensen die vragen hebben rond energie- en renovatieadvies op korte termijn worden verder geholpen bij het Energiek Loket. Mensen krijgen daar kosteloos en onafhankelijk advies en dat dichtbij huis, over bijvoorbeeld hun energiefactuur of nieuwe isolatie. Er moet spoedig een extra zitdag bijkomen.”