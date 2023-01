Nog drie maanden tot I Love Sint-Job, maar eerste 1.500 tickets nu al de deur uit

Ergens hadden ze er wel op gehoopt natuurlijk bij de Chiro van Sint-Job zeker gezin het succes van de fuif de laatste jaren. “Een verklaring kunnen we moeilijk geven, maar de vorige editie – die door corona in mei viel – was ook snel uitverkocht. Het zal nog vers in het geheugen zitten zeker ? En we doen er natuurlijk alles aan om er telkens een groot feest van te maken en misschien bepaalt dat ook wel het succes. Als we de reacties horen wil iedereen gewoon altijd terugkomen, als ze dan telkens een aantal extra vrienden meenemen, dan kom je snel aan veel feestbeesten.”