Nog altijd geen oplossing voor treinmalaise in Noorderkempen: “Afschaffingen en vertragingen blijven scheren en inslag”

Zoersel Cultuur­huis de Bijl opent tentoon­stel­ling over kunstschil­der Pol Mara

In cultuurhuis de Bijl in Zoersel is de tentoonstelling ‘Pol Mara en tijdgenoten’ van start gegaan. Daar wordt niet alleen het werk van de in 1998 overleden kunstschilder in de kijker gezet, ook generatiegenoten als Marc Verstockt, Jef Verheyen, Cel Overberghe en Guy Vandenbranden komen aan bod.

4 september