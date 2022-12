Nieuwjaarszangertjes trekken er binnenkort weer op uit

Malle Gezocht: sportkampi­oe­nen en bijzonder verdienste­lij­ke sportieve­lin­gen uit Malle

Malle gaat begin volgend jaar weer haar sportkampioenen huldigen. Daarom is de sportdienst momenteel op zoek naar inwoners die in 2022 een titel behaald hebben. Zij kunnen zich aanmelden door de fiche op te vragen bij de sportdienst of zelf te downloaden op de gemeentelijke website. Verder kunnen sporters zich ook kandidaatstellen voor de titel van bijzondere sportverdienste. Uit de inzendingen zullen de sportraad en het publiek door te stemmen enkele winnaars verkiezen. Formulieren indienen kan tot 31 december via sport@malle.be.

7 december