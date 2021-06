Nieuwe tractor mist rondpunt en duikt tot op snelweg E19

Brecht Kringwin­kel De Cirkel zet gevers in de bloemetjes

29 mei De Kringwinkel in Brecht heeft zaterdag de ‘gevers’ in de bloemetjes gezet tijdens de ‘week van de gever’. Iedereen die herbruikbare spullen kwam afgeven werd er feestelijk ontvangen en werd letterlijk in de bloemetjes gezet, want elke gever kreeg een mooie amaryllis cadeau.