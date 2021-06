Niet minder dan 1.170 kaarsjes voor Mats in Scherpenheuvel: “Dit was enorm hartverwarmend”

Brecht Festival The Sound Of The Dj’s uitgesteld naar 17 juli door kans op onweer

20 juni De festivalzomer zou zondag in gang getrapt worden op een wei in Brecht met ‘The Sound Of The Dj’s’, maar het slechte weer heeft roet in het eten gegooid. Het event dat in openlucht zou doorgaan, is verzet naar zaterdag 17 juli.